民進黨高雄市議員初選進入關鍵倒數時刻，大岡山是最後決戰區，立委趙天麟16日帶領湧言戰將林智鴻等人全面催票，展現團結氣勢。6路車隊在橋頭區集結，分進合擊掃街，力挺正派、清廉參選人林志誠初選勝出。

高雄市議員初選競爭激烈，最後壓軸激戰區在第3選區(岡山、永安、燕巢、彌陀、梓官及橋頭區)，趙天麟等人呼籲相挺年輕熱情、正派清廉且有豐富行政資歷的林志誠出線。車隊在橋頭九甲圍義山宮集結，宣布6路車隊要在電話民調前地毯式的掃街宣傳，也呼籲民眾接到民調電話「唯一支持林志誠」，團隊高昂的鬥志展現必勝的決心。

趙天麟為林志誠背書掛保證，年輕熱忱、正派清廉，林志誠曾是市長陳其邁競選副總幹事、得力助手及栽培的新世代，尤其他還有黨部執行長的歷練，完整的資歷已能獨當一面，是最優參選新人，呼籲民眾挺林志誠民調過關，入列市議員提名名單。

被喻為「高雄市議會第一戰將」，才剛拿下鳳山區初選民調最高支持度，市議員林智鴻大讚林志誠優質正派清廉、認真踏實，籲請民眾牽成年輕的林志誠。議會最有行動力，要拚8連霸市議員李喬如為林志誠贊聲，呼籲鄉親給「台灣阿誠」機會，栽培優秀年輕世代。

市議員江瑞鴻、張漢忠也力挺林志誠年輕優秀，市議員參選人黃雍琇、李雨庭等人都再三向民眾請託為他集氣，電話民調要「唯一支持林志誠」讓「台灣阿誠」為鄉親發聲。

百餘名鄉親現身為林志誠加油打氣，橋南里長蘇道明、新莊里長許同意、仕豐里長周才淵等人也來贊聲力挺，呼籲民眾「唯一支持林志誠」。民眾熱情高喊「林志誠凍蒜！」民眾相挺林志誠的熱情銳不可擋。

趙天麟陪同林志誠，李喬如、張漢忠、林智鴻及趙天麟太太等人也分乘戰車，把握關鍵時刻全面掃街催票，力挺林志誠初選過關。