定期量血壓是維持健康、預防心血管疾病的重要元素，高血壓病人更應該定期量血壓。但你是量一隻手臂還是兩隻手臂呢？研究指出，血壓該兩隻手臂都測量，這是為什麼呢？

●兩手臂血壓差太多 可能潛藏心血管疾病風險

兩隻手臂血壓數值可能不同，如果差太多恐怕表示心血管有問題。刊登在期刊《高血壓（Hypertension）》的新研究，回溯了24份相關的研究、54,000人的生理數據，發現如果雙臂的收縮壓數值相差5毫米汞柱以上，心臟病、中風、早死的機率會隨之上升，差愈大風險愈大。

研究主持人，英國埃西特大學（University of Exeter）醫學院資深臨床講師克拉克（Christopher Clark）指出，雙臂血壓差異過大的現象，在高血壓、糖尿病和高膽固醇的病人身上相當常見。他指出，這些病人的雙臂收縮壓每相差1毫米汞柱，未來10年死於心血血管疾病或中風的機率便會上升1～2％；即使當時沒有這些心血管疾病的人，發生這樣的現象也暗示這樣的風險在未來會愈來愈高。

紐約大學朗格尼醫學中心（ NYU Langone Health）心血管疾病預防中心主任柏格（Jeffrey Berger）指出，雙臂血壓差異過大，可能表示病人出現了早期的動脈粥狀硬化，也就是血管逐漸變硬、變窄，最後演變為心臟病和中風。

●量血壓時建議雙臂都量 相差20以上也表示有問題

去醫院檢查或在家自行量血壓，大部分的人都只會量單臂，有時護理師會說量左臂比較準。台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師、整合醫學科主任王宗道指出，會有量左手臂血壓比較準的說法，是因為左手收縮壓較高、舒張壓較低，「但是我們都會建議在家測量時，雙臂都要量，量測3～4次後比較哪一側血壓高的次數多，之後就量高的那一側。」

然而雙臂血壓的差距有時不是一致的，因此王宗道也建議，可以雙臂各自單獨量3次，取2次收縮壓最低的數值來平均，以取得較準確的數值和差異。

除了如研究中所說的兩臂收縮壓數值超過5毫米汞柱可能有心血管風險，王宗道也提到，有研究發現，如果雙臂收縮壓相差20毫米汞柱，也表示較低那一邊的血管有變窄、堵塞的跡象，「血管狹窄一般的印象是血壓會變高，但對心臟來說雙手屬於遠端，變窄壓力就會變小。」

●量血壓強調要「722」 居家量測和一般標準不同

很多人到醫院看病時才順便量血壓，這是不夠的，而且到了醫院通常比較緊張，血壓會升高，恐怕不準確。要充分了解自己的血壓，並且測得準確的血壓，居家量測更重要。

王宗道指出，台灣高血壓學會提出「722」，建議民眾在家量血壓時做到以下3點：

● 「7」連續7天量測

● 「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次：中風、心肌梗塞發病的高峰是清晨5點～早上10點，因此清晨量血壓較有意義，可反映夜間的血壓；另一個中風的危險時段是晚上，因此建議睡前也量一次血壓。

● 「2」每次量兩遍：兩次間隔1分鐘，再取平均值。

人在家裡通常比較放鬆，因此居家量測血壓的標準為：收縮壓135毫米汞柱，舒張壓85毫米汞柱，比一般的標準收縮壓140毫米汞柱、舒張壓90毫米汞柱略低。

●單臂血壓相差太多也可能有危險

一般人看到舒張壓或收縮壓偏高，就會很緊張，其實單臂的舒張壓與收縮壓差距太大也有罹病的風險。舒張壓與收縮壓的差距稱為「脈搏壓」，例如收縮壓／舒張壓分別為120／70，那麼脈搏壓就是50。一般而言正常的脈搏壓在30～50，超過60以上就會有危險。

新光醫院心臟內科主任洪惠風解釋，血管有彈性時，舒張壓與收縮壓的差距不會太大，當動脈硬化嚴重，血管缺乏彈性變成鋼管，兩者脈差就會變大，「血壓的脈差可以當作動脈硬化的指標，」洪惠風說，脈差大可能是甲狀腺機能亢進、主動脈瓣閉鎖不全等，排除上述原因，都可能是動脈硬化的問題，尤其60歲以上的人出現這種狀況更要特別注意。

那麼知道血管可能發生硬化或變窄，該怎麼辦呢？王宗道指出，這時就要積極把收縮壓控制在140毫米汞柱以下，只要能控制得好，血管慢慢就會軟化，可以避免後續發生心血管疾病的可能性。伯格也指出，這時候應該吃健康點，多運動，如果有需要，可能要服用降血脂的藥物。