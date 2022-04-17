台中市太平區16日晚間傳出命案，52歲王姓外送員慘遭51歲蔡姓男子持水果刀刺死；蔡男殺害老鄰居後主動報案自首，但情緒不穩，檢方上午複訊並完成屍體相驗，網傳蔡男是因吸毒導致精神恍惚鑄下大錯，檢警已採其尿液送檢釐清。

蔡姓男子與王男彼此已是熟識多年老鄰居，王男與妻兒同住，蔡男近日甫出獄，一人獨居在老房子中；但兩人近日經常口角爭執，產生嫌隙。

蔡男坦承，王男多次言語譏笑他，又脫口嗆「笑你不敢」，讓他心生不滿，醞釀殺機；至於雙方完整對話，事發時彼此爭執何事，蔡男仍交代不清。

案發當時王男遭蔡男持水果刀從左側背部猛刺一刀，失血過多而死，17日上午檢警會同法醫相驗屍體，確認死者背部被刺一刀，是否因此致命，尚待進一步解剖確認。

由於消防人員昨晚接獲通報時，王男已倒臥門前地面，滿地是血，當場失去生命跡象，加上命案現場民宅位在狹窄巷弄中，並無安裝監視器，檢警無法釐清當時兩人發生何事，只能從王男外送機車上的行車紀錄器看見蔡男突然衝向王男的片段畫面。

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