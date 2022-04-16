周末夜不平靜，台中市太平區16日晚間驚傳命案，51歲蔡男不滿鄰居52歲王男多次言語揶揄，昨晚起口角爭執，蔡男憤而持水果刀猛力朝王男背部刺殺1刀，王男失血過多，送醫不治。

蔡男失手殺人後情緒激動，事後主動向警方報案指「我殺了人」，警方不敢大意，火速到場，將他帶回警所釐清案情與殺人動機，並在蔡嫌屋內找到犯案水果刀。

因蔡嫌情緒不穩，警方初步問訊後，報請台中地檢署檢察官指揮，17日白天再行複訊。王男左側背部有處明顯穿刺傷，亦有待法醫相驗確認是否為致命傷。

台中市消防局指，昨晚6點39分獲報，指太平九街一戶民宅前，有名52歲男子倒臥血泊中，立即出動救護車救援，到場發現傷者已無生命跡象，緊急送往長安醫院救治，因大量失血、傷重，於19時45分宣告不治。

根據了解，蔡嫌與王姓死者，是比鄰而居幾十年的老鄰居，彼此熟識，52歲王男為外送員，與妻兒一家人同住，而打零工的蔡男，近年則1人獨居。

鄰居指出，近日王男常常出言揶揄，對蔡男冷嘲熱諷，惹得蔡男很不高興，心中早有嫌隙，但沒人料到認識多年的老鄰居竟會一言不合，吵到鬧出人命，更讓家屬痛心，不可置信。

太平警分局偵查隊長陳文虎指出，全案由台中地檢署檢察官指揮警方偵辦中，呼籲民眾面對問題，應理性處理，切莫意氣用事，以免後悔莫及。