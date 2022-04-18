伊凡作品《獅城利維夫》這座有「獅城」美名之稱的利維夫，目前正遭受俄羅斯的猛烈轟炸。（台中市港區藝術中心提供）

俄烏開戰以來，造成烏克蘭滿目瘡痍、百姓顛沛流離，令人不捨。烏克蘭籍畫家伊凡Ivan Yehorov，即日起在中市港區藝術中心，舉辦「愛與和平畫展」，共展出23幅描繪家鄉風情的油畫作品及烏克蘭工藝品；希望在故鄉遭遇戰火蹂躪時，企盼能夠「以愛止爭，以愛止戰」。

來自烏克蘭西部溫尼薩Vinnitsa省Yampil鎮的伊凡，他成長於淳樸的烏克蘭鄉間，一望無際的麥田，徜徉鄉野中的幸福光景都是他創作靈感的來源。1996年來台和清水女子結婚後，就以清水區為他的第二故鄉。

伊凡指出，許多像他一樣在異鄉的烏克蘭人都不斷地禱告、祈求，希望盡自己所能幫助國家走出黑暗勢力。他盼望大家能夠透過他的作品，了解烏克蘭是個充滿活力的國家，願上帝守護烏克蘭，願全世界都支持烏克蘭重獲和平。

伊凡畫作《獅城利維夫》描繪有「獅城」美名之稱的利維夫，歷史上很長時間隸屬波蘭版圖，直到二戰德蘇協議瓜分波蘭，讓它成為現代烏克蘭國土最西部地區，目前正遭受俄羅斯的猛烈轟炸。