檢廉偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，18日有媒體報導指出，檢廉發現林姿妙及其兒女多年來與前立委楊吉雄家族有金錢往來，金額高達上億元，檢方將審查這些可疑資金是否為不法獻金，以及是否利用借貸關係受賄。林姿妙今日上午發聲明回應，她遵守偵查不公開，但偵辦資料都流向特定媒體，混淆民眾視聽，「這是辦案還是選舉，是選舉手段還是釐清事實。」

林姿妙聲明指出，從1月13日首波偵查至今，特定媒體已經指導六大方向，更提供比當事人更清楚的重點口供與資料，讓該媒體斷章取義、加油添醋、捕風捉影，大幅聳動報導，以行追殺目的。

聲明說，她遭偵查不公開框架住，不能說明案情洗刷冤屈，竟變成默認，而洩漏給特定媒體的訊息，卻被漫天操作，極度荒謬不公的過程，足以證明不問是非，不計代價扭曲事實誣指的做法，足以重創整個團隊及林姿妙家族，這個過程會一直拖到選舉，讓我們一直無法說明，而達政治目的，試問是否公平。

林姿妙強調，2月22日再次搜索官邸，為什麼媒體記者會知情，清晨可以到官邸進行錄影拍照，動不動就發動大規模搜索，進行馬拉松式的訊問，詢問同樣的問題，再讓媒體捕捉神情憔悴的畫面，目的是摧毀縣府團隊及林姿妙家族的觀感外，更操弄恐懼、讓所有人不敢接近，這些行為已達政治目的。

聲明表示，上述操作手法，今天再度上演，特定媒體頭版最大篇幅刊登，將偵查內容完全公開，讓媒體報導內容引導辦案，混淆民眾視聽，試問這是辦案還是選舉、是選舉手段還是釐清事實？

林姿妙指出，宜蘭是民主聖地，是先人打下來的淨土，但現在卻赤裸裸上演政治撲殺戲碼，她會繼續拚下去，不會因此退縮、會努力奮鬥，為了大家的福利、宜蘭的未來而奮鬥，一起為了恢復宜蘭這片淨土堅定走下去。