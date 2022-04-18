本土疫情升溫，行政院昨拍板「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」、特別預算施行期間延長一年至明（2023）年6月30日。對於是否研議後續振興，行政院長蘇貞昌今天說，會是疫情發展而定。

針對紓困方案延長，後續振興是否有研議，蘇貞昌今天上午出席「2022地方創生論壇暨成果展」，接受媒體聯訪時表示，國外疫情仍然嚴峻，而國內因為開放，案例也有增加，基於疫情的變化，認為還有延長的必要，而相關待執行的預算還有約1,300億，還有些沒有執行是和疫情控制相對穩定有關係。至於會不會再來紓困振興等等，都會視疫情發展而定。

對於兒童疫苗開放莫德納施打，家長們擔心莫德納施打會不會有副作用，並質疑為什麼不是接種BNT？以及大學生爭取維持遠距上課，避免群聚風險，是否認同？還有帛琉團確診的狀況，政院掌握的情形？

蘇貞昌說，對於保護全體國人同胞，尤其是幼童都同樣非常重視相關的疫苗等等，也都依相關專家會議及整個作業來施行和進行，會有一套嚴謹的程序，希望大家都能夠配合來辦理，同時也一定會尊重家長的意願。

蘇貞昌說，台灣是全世界最能正常生活的國家，現在中國還在封城，香港甚至於都是限制餐廳用餐人數，限制、關閉健身房、電影院，而台灣還能一直正常生活、正常上課，是全體同胞共同努力的成果，大家要一起來好好維護。

蘇貞昌說，相關應該怎麼樣子的作業，也都是視疫情的狀況，希望大家也都能來配合；至於到國外旅遊等等，也是看國外疫情的情形，基於保護國人同胞或旅客的安全，都有相關的因應，作法都是隨時滾動檢討。

針對民進黨團本周排審會計法修正草案，被在野黨質疑是替前總統陳水扁解套，蘇貞昌則說，立法院審查法案或做決議，都尊重。