調侃主持人「以為我很凶」 蘇貞昌：我惡名在外 其實都是抹黑

行政院長蘇貞昌今（18日）上午出席「2022地方創生論壇暨成果展」，主持人致詞時遺漏介紹政委羅秉成，蘇致詞時幫忙打圓場調侃說，此舉是要讓大家記得他，主持人連忙說「謝謝院長救我！」蘇則回說，「我惡名在外，你以為我好凶，其實都是抹黑我」。

國發會今（18日）上午在台北松菸文創大樓B1表演廳舉行「2022地方創生論壇暨成果展」，蘇貞昌、羅秉成、國發會主委龔明鑫等人均有出席。主持人介紹來賓時卻遺漏介紹羅秉成。

蘇貞昌致詞說，你看，就是漏了羅秉成，所以，這樣大家事後才會記得他」主持人的這一招，故意這樣漏一下，然後第二次才會爆亮。這樣講，主持人也不會尷尬了。主持人則插話說，「謝謝院長救我！」蘇接著說「我惡名在外，你以為我好凶，其實都是抹黑我！」

蘇貞昌致詞時提及，台北縣長任內推動的平溪天燈節及貢寮海洋音樂祭，鼓勵年輕人要有創意，他同時調侃自己的禿頭說，「你看，我沒有頭髮，人家罵禿頭、少50萬票。我不怕，我說我叫『電火球』、『衝衝衝』，只有我專用。也沒有人敢跟我競爭。」