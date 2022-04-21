台鐵工會不滿攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，擬發動5月1日以不加班式集體休假。行政院發言人羅秉成今天重申，台鐵公司化態度堅定，不會走回頭路，也不會撤回公司化草案，台鐵工會對公司化條例有意見都可以溝通，交通部會盡最大努力，若因台鐵改革造成民眾交通不便，行政院表達歉意。

因應交通部提出攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，台鐵工會擬在5月1日勞動節，以不加班方式集體休假，恐對勞動節連假交通疏運產生影響。

對此，羅秉成回應，交通部會盡到最大努力溝通協調，若台鐵不加班影響疏運，政府將會有應變措施，而因台鐵改革造成民眾交通不便，行政院深表歉意。

羅秉成表示，台鐵工會對條例有意見都可以溝通討論，相信大家努力朝圓滿方向解決，改革過程大家總是會有不同意見，但組織如果相對僵化，改革就是必要，有時候不痛不成改革，成本、代價也存在，重點是要衡量能讓民眾搭乘台鐵有安全回家的路，應是大家共同目標。

羅秉成說，台鐵不是公司化後，就能把台鐵安全改革達成，組織改造是要達到安全目標的必要方法之一，應該要把握改革契機，大家一起同心努力才有可能成功。