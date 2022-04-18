俄烏戰爭爆發近2個月，相關戰事在台灣掀起不少討論。戰略專家張競18在臉書PO出他和一位國立大學生的Line對話截圖，該名大學生問：「全世界現在都在支援烏克蘭，又送錢又送武器，那我們為何不學烏克蘭，等戰爭打起來後，讓全世界都來幫我們就好？」張競回答「這恐怕很難，因為時效上可能來不及」，更坦言：「能說這位同學想法有錯嗎？」相關對話掀起不少網友討論。

張競18日在臉書PO出他和一位國立大學生的Line對話截圖。該名大學生問：「全世界現在都在支援烏克蘭，又送錢又送武器，那我們為何不學烏克蘭，等戰爭打起來後，讓全世界都來幫我們就好，等人家送武器給我們就好，平常不要浪費錢去買武器囉！」張競回答：「這恐怕很難，因為等到戰爭發生時，我們未見得能夠採購到軍備武器，時效上可能來不及。」

大學生追問：「蔡總統不是說，中國要是侵略台灣，全世界都會來挺台灣嗎？」張競說：「我想這個…這個…恐怕未見得是如此吧？」大學生接著表示，「我認為我們不要再浪費錢去自己買武器，假如真正有戰爭，到時候就會有人送來武器，烏克蘭能有別人援助，台灣一定也能」。張競回應：「我想我們未見得能夠有同樣待遇，畢竟蔡總統也強調過，『台灣是台灣，烏克蘭是烏克蘭』，對吧？」

烏克蘭、俄羅斯2國於2月爆發大規模戰爭。（圖／達志影像）

張競在臉書寫下，「其實您能說這位同學想法有錯嗎？我想這個貼文重點在於，我們願不願意傾聽年輕人，我們願不願意尊重他們的看法，我們有沒有耐心去和年輕朋友們溝通」。

不少網友看完貼文感慨，「這真的是國立大學的學生嗎」、「某國立大學的學生怎麼會說出這種話……軍備就是隨時要準備，怎麼會有等著求援的這種白癡想法，真是特別」、「他忽略了烏克蘭是聯合國成員國，而我們不是……烏克蘭和歐陸接壤，我們是孤懸海外……他忽略了老共有核武……」、「學生的想法通常是單方面的 ，因為他們都在看字面上的意思」、「同學沒有錯，因為現實環境讓他如此認為」、「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。