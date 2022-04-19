結合在地食農教育，大安國中孩子更親手製作米式馬卡龍。（大安農會提供）

台中市大安國中結合在地大安區農會進行食農教育，發展出4套學校本位課程；其中「安農米香傳到安中」課程與農會四健會緊密結合，搭配「食農教育」並推廣大安區米食在地文化。孩子日前親手製作米式馬卡龍，19日送給社區關懷據點老人享用。

大安區農會四健會特別邀請僑光大學食品烘培講師王俊勝，至大安國中教授米式馬卡龍，小朋友第一次參與烘培點心製作，無不認真聆聽老師的解說，從各項材料的秤重、蛋、糖與麵粉混合打發製作，以及最後成品包內餡及成品完成包裝，都有同學們親自操作。

在老師帶領下，孩子今日帶著馬卡龍到西安社區關懷老人據點，把親手製作的米式馬卡龍送給阿公阿嬤，並祝福他們「健康呷百二」！

大安國中結合在地大安區農會進行食農教育，讓學生深刻了解在地物產，並且透過實務操作，更加清楚這些農產的生產過程，配合108新課綱素養導向教學，結合生活情境，已發展出4套學校本位課程。