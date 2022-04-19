本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前決定開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗，引發藍營批評，立法院民進黨團今（19日）舉行記者會批評，國民黨不要再製造莫德納恐慌，對於兒童接種疫苗及疫情控制完全沒有幫助，強調某廠牌疫苗較佳，這是非常沒有道德的政治操作。

鄭運鵬表示，無論是成人或兒童的疫苗，指揮中心與ACIP（預防接種諮詢委員會）一切都是以安全為前提，國民黨不知為何從去年開始就要綁死BNT疫苗，然後製造莫德納恐慌，沒有必要也不科學，美國、歐盟的疫苗政策都是用來援助友邦，美國本身只用本身的疫苗，BNT在美國稱為輝瑞，美國核准的是輝瑞並非是BNT。

鄭運鵬也說，拜託國民黨不要再製造莫德納恐慌，複製去年的BNT經驗，會讓家長擔憂核准莫德納有安全的疑慮，對於兒童接種疫苗及疫情控制完全沒有幫助。

黨團副總幹事林靜儀表示，兒童疫苗的研究最終要宗旨是孩童到底該不該打，為何一直拜託65歲以上及慢性病者要打3劑疫苗，數據顯示這些人重症率非常高，開啟兒童疫苗研究有倫理上的討論。

林靜儀表示，過去2021年疫情非常嚴重的國家，都是今年才核准兒童疫苗，去接種疫苗如果無法證實利益大於傷害，多數國家都會採取比較保守的狀態，「國民黨為了政治利益吵鬧，會傷害相信你的人！」兒童疫苗從研究到使用必須非常謹慎，不僅有台灣如此全世界都如此，再未有更多研究佐證時就強調某廠牌疫苗較佳，這是非常沒有道德的政治操作。

林靜儀批評，國民黨先前批評AZ疫苗，後來自己去偷打，後來又批評莫德納，導致很多長者沒有接種，不要用政治操作凌駕疫苗專業，呼籲家長們不要太焦慮。