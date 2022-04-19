不少人因為工作忙碌，或生活作息不正常，經常省略早餐，直到中午才吃第一餐，但網路上有傳聞說，不吃早餐會影響身體健康，真的是這樣嗎？對此外科醫師陳榮堅表示，應該要隨著身體狀況判斷是否該吃早餐，且他建議3種人一定要吃早餐，以維持身體健康。

陳榮堅在臉書粉專發文指出，以現代營養學來說，隨著年紀增長，三餐定時定量反而容易造成熱量過度堆積，有些體重過重的病人，甚至會建議他們，如果沒有飢餓感不一定要進食。因為當身體熱量足夠時，就不會發送訊號要吃東西，而有些人明明不餓，卻會受習慣制約，時間一到就吃東西，若長時間攝取過多熱量，就容易有體重過重或代謝性疾病的問題。

不過有3種人仍建議要吃早餐，包含青春期以前、還在成長階段的青少年，以及體重過輕，或罹患嚴重疾病的人，為了維持身體健康，也必須定時定量吃早餐。因此吃不吃早餐是一種動態的狀況，應該隨著身體的情況進行調節。

除此之外，網路上還流傳「不吃早餐會變胖」的說法，但陳榮堅表示，根據研究顯示，吃不吃早餐和會不會變胖沒有明顯的關係，會變胖主要是因為飲食習慣不良，像是有些人可能有「補償心理」，認為沒有吃早餐，午餐和晚餐就要多吃一點，導致攝取過多的熱量而變胖。

陳榮堅也提醒，現在網路資訊發達，建議在接收各種營養資訊之後，還是要尋求專業醫生的協助，或是經過專業營養師的評估，才能得到更加正確的答案，避免使用到錯誤的方法，反而危害了身體健康。