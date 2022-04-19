基隆10大張足跡曝 運動中心、星巴克入列 廟口夜市又中鏢 15:282022/04/19 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆廟口夜市再現確診足跡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市19日公布16例確診者足跡，案36304在4月13日、14日、15日都曾經到仁愛區基隆國民運動中心，案36326在4月17日曾經前往基隆愛買，案36336在4月14日曾到信義區東明路全聯超市，案36339在4月14日至15日曾經到廟口夜市，案37250在4月17日曾到中正區星巴克。 產經焦點－甲尚公司 4月下旬登興櫃 褐藻研究暨應用高峰論壇四月24日星期日登場 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #足跡 #運動中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗今＋12 延燒至校園5學童、幼童確診 14:432022/04/19 生活 駐陸外商代表會晤陸商務部長 討論「清零」對在陸外企影響 09:202022/04/19 兩岸 產業塑膠再利用 台積電日月光拼提高回收 12:522022/04/19 財經 加強採檢能力 上海每日檢測量能近500萬管 11:592022/04/19 兩岸 輕／無症解隔 大鬆綁 04:102022/04/19 財經要聞 達人精選基隆咖啡店 循香品雨港興盛史 04:102022/04/19 時尚消費 響應世界地球日 周五刷QR Code搭高雄公車免費 12:492022/04/19 生活 《國際金融》躺平太久無法翻身 日圓往128前進 10:022022/04/19 財經 日本火山浮石 漂到台中海岸 04:102022/04/19 地方新聞 基隆今＋148 家庭群聚占4成、增36例 15:442022/04/19 生活 9成火車五一開不出 4月22日公布疏運計畫 04:102022/04/19 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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