4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月19日基隆長林右昌公布16名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市19日公布16例確診者足跡，案36304在4月13日、14日、15日都曾經到仁愛區基隆國民運動中心，案36326在4月17日曾經前往基隆愛買，案36336在4月14日曾到信義區東明路全聯超市，案36339在4月14日至15日曾經到廟口夜市，案37250在4月17日曾到中正區星巴克。