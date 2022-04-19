近來我國本土疫情升溫，也屢屢傳出有移工群聚確診等情事，為強化雇主聘僱移工防疫整備，勞動部於今天修正移工防疫指引，規定雇主聘僱移工達30人以上，應指定相當層級人員擔任防疫長，另指派人員擔任防疫管理人員，並且應制定防疫計畫，以便於防疫聯繫，預為因應可能發生確診個案發生與後續處置；另為提供移工來台居家檢疫的防疫宿舍工作人員，則應接種新冠肺炎疫苗第3劑且滿14天，以避免造成疫情擴散，雇主如未落實應辦理措施，將依《就業服務法》第57條第9款規定要求限期改善、裁處罰鍰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，防疫長及防疫管理人員應協助移工儘速接種疫苗、落實實聯制、防疫宣導、防疫物資準備及移工健康監測等。如事業單位有確診個案時，防疫長應擔任與衛生主管機關聯繫窗口，並負責通報勞工主管機關、掌握確診者的職場接觸者名冊，以及配合辦理疫調等。另須依防疫計畫安置移工，或配合衛生主管機關，進行防疫應變工作，例如安排確診移工隔離或安置，及相關交通接送與隔離期間生活照顧等。

另勞動部經指揮中心在3月21日時同意，開放入境移工得於仲介公司設立的防疫宿舍進行檢疫，因檢疫宿舍之工作人員為高接觸風險工作者，同步明訂防疫宿舍工作人員，皆應接種第三劑疫苗且滿14天，才能從事工作；但經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明者，須每周1次自費快篩或PCR檢驗陰性。

勞動部補充，近期國內疫情嚴峻，現行移工防疫指引所定各項強制性規範，如落實分流分艙、移工宿舍禁止不同公司混住、針對移工每日健康監測及安排就醫等應辦事項，請雇主加強落實。雇主如未落實應辦理措施，將依《就業服務法》第57條第9款規定要求限期改善、裁處罰鍰，並視個案情節，最重將廢止雇主聘僱或招募許可。