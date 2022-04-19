許光漢近日接下茶飲代言，粗估吸金上百萬元。他日前拍攝廣告，造型帥氣，導演安排他在一瞬間展現情緒的極限、張力，甚至失控的鬼吼鬼叫，顛覆以往溫暖形象，他笑說，這是震撼考驗，之前拍攝廣告沒有的體驗。

他當天在現場被導演誇讚演技一次到位，事後打趣說演戲很看感覺，「有時做的到，但有時也會卡關」，不過在拍攝過程很有趣，憶起當初看廣告腳本，有先想像現場如何呈現此段演出，還為此特別先在家練習大叫。

許光漢在夯劇《想見你》人氣高漲，工作爆量，日前剛殺青電影新作《關於我和鬼變成家人的那件事》，他直說，每天都在跟時間賽跑，很珍惜現有的一切，把握每一次演出，積極面對工作，但繁忙的行程導致身體的氣較虛，他有時會感到疲勞，連帶心情低落，「補氣對我來說蠻重，在心情低落能產生一些抗體。」

向來熱愛戶外活動他，先前在疫情期間，花許多時間接近大自然，享受爬山、露營時光，日常趁空檔跑步、健身等，藉由汗水甩掉緊繃的壓力來放鬆身心，他自認心情不佳時，專注運動是最佳紓壓的宣洩。談到近況，許光漢預告說，今年會有很多不同型態的作品陸續推出，請大家期待。