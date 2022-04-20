油品貨物稅減徵6月底到期，電價到時也要開會決定是否調漲，立委今天持續關心，7月是否會「油電雙漲」。經濟部長王美花今天鬆口，會在跨部會議時，表達如果政府財政可以，希望繼續展延貨物稅。

目前汽柴油貨物稅減徵2元，如果不延期，7月中油台塑恐調漲汽油2.2元。而且電價審議委員會6月底召開，到時如拍板調漲，適逢夏月電價，累積漲幅也會很大。

國民黨立委洪孟楷今天關心7月油電雙漲問題，詢問貨物稅是否可以展延？王美花先說，這需跨部會做討論，要盤點很多不同的點。

洪孟楷不滿意這個答案，認為財政部基於稅收一定不同意，但經濟部自己的立場是甚麼？王美花才鬆口，會去(會議上)表達，如政府財政分配可以，希望繼續展延。

電價部分，洪孟楷提出，7月大家都開冷氣，部長之前說電費太便宜。是否代表到時電價會調漲？

王對此則不再鬆口，說電價怎麼審議，她沒辦法表達意見。至於說台灣電費太便宜，這是事實，當時主要是討論節能問題。