一名張姓男子受到好友雇用擔任司機，某日載老闆聚餐後，奉命載他酒醉的女友回家休息，張男見對方沒有行動能力，抱上樓後竟當場強脫女方衣服，女方不斷反抗並大罵，「不能動我，我是老闆的女人」，但張男仍克制不了衝動硬上，事後還從容洗澡後離去，事後女方在男友陪同下報警，法院審酌，考量男方已賠償17萬元女子達成調解，家中還要扶養7旬母親等，依強制性交罪判他2年、緩刑2年，可上訴。

根據判決，張姓男子受到擔任公司高級主管的友人雇用擔任司機，民國110年6月1日凌晨0時許，張男駕車搭載老闆拜訪友人，老闆於是順道找女友參加其與友人聚會。

同日凌晨3時，張男駕駛自用小客車載送老闆的女友返回住處休息，但是女方當時已經醉倒，張男於是將她抱至3樓房間內床上，但女方雖酒後不勝酒力，但意識清楚，張男竟色心大起，當場褪去女方全身衣物。

但是女方不斷抗拒，還大喊「你不能動我，我是老闆的女人」，但張男卻不願放過，仍強行性侵後，從容到浴室盥洗後離去，女方這時才打電話給男友哭訴，並陪同報警後，將張男法辦。

法官審理後認為，張男於女方強制性交，造成女方身體及心理受創，於法所不容，審酌張男因一時衝動、思慮未周而犯行，違反女方意願之手段亦非激烈暴力行為，犯罪後已積極彌補並女方達成調解並賠償新臺幣17萬元完畢，且佳有7旬老母要養，依強制性交罪判他2年、緩刑2年，可上訴。