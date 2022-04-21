金曲歌王陶喆，出道至今唱紅《飛機場的10:30》、《小鎮姑娘》等知名歌曲，與老婆Penny（江佩蓉）結婚後，育有兒子「BONBON」，時常在社群平台分享生活點滴的他，透露自己開車疑遭後方公車司機逼車險釀擦撞，讓他不滿公開行車紀錄器畫面怒嗆：「尊重你的專業和民眾的行車安全」。

陶喆透露日前自駕外出，行經忠孝東路5段迴轉時，看到公車停在右手邊站牌，看見司機尚未起步，打算開到前面黃線暫停，沒想到車頭和公車頭快要平行時，對方突然按了一下喇叭，就試圖切入他所在的車道，由於車距相當近，稍有不慎就會發生擦撞，當時他立刻搖下車窗，向公車司機伸手示意「為何如此橫行霸道」，沒想到對方停在他旁邊約莫10秒，揮了揮手後就把車開走，讓他直言：「你做了個明智的決定」。

陶喆公開開車時險遭公車擦撞的過程。（davidztao IG）

陶喆接著難掩怒火表示：「因為你是開著大巴士，而我們是開著轎車（或騎車），你就可以逼車嗎？如果沒有坐在方向盤後面，在街上走路，你也敢這樣霸道嗎？你是專業的司機，以後請專重你的專業和民眾的行車安全，道路不屬於你的，而是大家一起共享的」。

陶喆公開行車紀錄器畫面。（davidztao IG）

陶喆指出許多公車司機常常在乘客一上車後，就急著想切入車道，他藉此提醒所有公車司機能利用後照鏡，多注意後方車輛，畢竟越大的車輛應該要越懂得禮讓，強調「能力越強，責任越大」。