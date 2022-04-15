陶藝家黃偉茜以一組2件的《來自遠方的樂聲》作品獲得「實用獎」首獎肯定，為典禮上最吸睛作品，她用陶瓷製作出小型烏克麗麗與烙印印尼Jatiwangi磚瓦建築的吉他，除了具有展示功能，也能現場彈奏。（蔡雯如攝）

「第三屆台灣陶藝獎」頒獎典禮今在鶯歌陶瓷博物館登場，該獎項吸引全台550位陶藝家參賽，僅有66位作者獲入選展出機會，其中陶藝家黃偉茜以一組2件的《來自遠方的樂聲》作品獲得「實用獎」首獎肯定，為典禮上最吸睛作品，她用陶瓷製作出小型烏克麗麗與烙印印尼Jatiwangi磚瓦建築的吉他，除了具有展示功能，也能現場彈奏，深獲評審一致青睞。

黃偉茜近年囊括海外多項講座肯定，包括西班牙「L’Alcora」第38屆國際陶藝競賽特別獎、2016陶瓷新品展創意設計獎，她運用在印尼駐村創作的經驗，將當地村落瓦窯廠景色融入在作品《來自遠方的樂聲》中，不受陶瓷器皿既有的外型侷限，還請來墨西哥樂師運用陶藝吉他彈奏歌曲，顯現出陶瓷材質的獨特樂聲，相當吸睛。

除了實用性外，陶藝獎也頒發「卓越獎」、「創作獎」、「新銳獎」等獎項，其中獲得「創作獎」首獎的王裔婷，用作品《隕落中的重生化石—熱帶斑海豚》表現出各種音人為生態破壞死亡的生物化石，藉由有機新生命附著獲得重生。王裔婷表示，她創作靈感來自於熱帶斑海豚解剖的講座，她參與後對生態環境與人類行為關聯有很深體悟，並以此創作展現出自然界生命循環的模式。

另外，卓越獎得主徐永旭也展示出47件作品，從單一物件到空間感十足的創作都有，展現出製作陶藝20多年來的經驗。

文化局長龔雅雯說，台灣陶藝獎見證20多年來台灣陶藝發展軌跡，展現出當代陶藝思潮、鼓舞青年陶藝創作，也推動陶藝創作者邁向世界，開辦以來已有無數陶藝大師獲得最高殊榮。該展覽即日起在3樓特展室展出至8月28日，更多資訊可至陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。