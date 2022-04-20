疫情爆發以來，投資者更加關注企業ESG表現，對企業財務方面也提出更高的要求。疫情成為投資者與企業採用ESG為導向管理方法的轉折點，也是進一步將ESG納入投資決策和企業策略的催化劑。

安永啟動「2022年全球機構投資者調查」，針對全球專業投資機構324名資深決策者進行調研訪談，總結出三大發現。首先，疫情促進ESG表現，投資者對「S」（人力資本與社會資本）的關注度有升高跡象。

其次，人們越來越關注淨零經濟轉型，氣候變遷在投資決策中越來越重要。

第三，投資者尋求公司財務上的重要ESG數據，因此需建立ESG績效與財務資訊的連結性。

安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲表示，建議企業將ESG作為「體檢報告」，從體質中去看它是否有哪些環節落後同業，以系統性方法協助企業找出真正需要專注的面向，ESG可在財務的體系建立之前，就先找到問題成因，以強化企業本身核心競爭力。

曾于哲認為，企業還可藉由ESG跳脫出專注於大量生產的模式，以創新性思維，考量對於公司長期競爭力有益的研究發展專案或是永續行動方案。若是與永續投資人的永續金融目標契合，甚至有機會引入更多策略性資金與財務支持，能實踐風險趨避及風險管理，以及提升競爭力、積極主動創造價值。

90％受訪投資者表示，自疫情以來，他們對於投資決策和策略方面更看重企業在ESG表現。86％表示，企業分析師所提出的投資建議，大多取決於目標企業是否具有?大的ESG策略目標和表現。在評價企業ESG績效是否可靠時，安永發現投資機構會評估企業ESG管理架構，超過半數的受訪投資者表示會關注企業ESG團隊負責人在最高管理層中是否擁有足夠影響力，其次會評估企業ESG目標與企業組織文化的一致性。

疫情使ESG中的「S」問題提升到重要位置，許多公司開始更重視保護員工、幫助社區和弱勢客戶。

此次調查中，對投資者最關注的企業社會績效或風險進行研究，最關注的前五大社會風險問題為：消費者滿意度35％、多元性和包容性（D&I）32％、對當地社區影響如創造就業機會28％、公共場所和公共安全27％、勞工標準和人權25％。

安永認為，目前消費者越來越希望企業承擔ESG相關責任，並開始排斥「多元共融」方面落後以及未採取氣候變遷行動的公司。