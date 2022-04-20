行政院顧問鄭宏輝（新竹中學第40屆）日前和民進黨立院黨團總召柯建銘一起回母校新竹中學參加100週年校慶，身為大學長的柯建銘在臉書上發文說，「躬逢其盛，就是一種見證與光榮，因為『竹中人』是我們共同的驕傲！」

行政院顧問鄭宏輝日前和立院民進黨團總召柯建銘一起回母校新竹中學參加100週年校慶。 取自鄭宏輝臉書

柯建銘說，他是竹中23屆，民國59年畢業，算來離開學校已52年，那是「＃辛志平校長」時代，校舍雖大多更新，但松樹愈加蒼挺，竹中精神也歷久不衰、長存校友，竹中最大資產：乃是「校風」及「校友」。

行政院顧問鄭宏輝日前和立院民進黨團總召柯建銘一起回母校新竹中學參加100週年校慶。 取自柯建銘臉書

柯回憶說，光復後首任校長辛志平（1945年～1975年）共治校30年，以「誠、慧、健、毅」為校訓，五育並進，最難得的是在戒嚴時期，他獨創動員月會，准許學生上台，挑戰校長、老師的不對，讓學生不懼威權，培養學生獨立思考的自信，開啟自由學風，師資又一流，循循善誘，學生廣讀課外讀物，啟發思辨之能力，如此學風薰陶下，育出竹中人的特質，故人才輩出，良有理也。

柯建銘並表示，竹中校友目前在各行各業中，人才輩出，他說，早年戒嚴時期，敢開挑戰威權之風，自創自由學風，讓莘莘學子奔放飛翔，毫無升學主義之桎梏，光復後至今77年來，培養無數各領域之菁英，為國所用。李遠哲，諾貝爾奬、中研院院長，是傑出校友之最，校友中研院院士共13名，各行各業的傑出領導者，多不勝數，是竹中人共同的驕傲與光榮。

柯建銘同時有感而發，感謝歷任校長及所有老師，有他們的努力及傳承，才能成就百年學校的共同資產，他也祝賀新竹中學「校風與校友齊飛，光榮共長天一色」。