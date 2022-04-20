行政院顧問鄭宏輝（新竹中學第40屆）日前和民進黨立院黨團總召柯建銘一起回母校新竹中學參加100週年校慶，身為大學長的柯建銘在臉書上發文說，「躬逢其盛，就是一種見證與光榮，因為『竹中人』是我們共同的驕傲！」
柯建銘說，他是竹中23屆，民國59年畢業，算來離開學校已52年，那是「＃辛志平校長」時代，校舍雖大多更新，但松樹愈加蒼挺，竹中精神也歷久不衰、長存校友，竹中最大資產：乃是「校風」及「校友」。
柯回憶說，光復後首任校長辛志平（1945年～1975年）共治校30年，以「誠、慧、健、毅」為校訓，五育並進，最難得的是在戒嚴時期，他獨創動員月會，准許學生上台，挑戰校長、老師的不對，讓學生不懼威權，培養學生獨立思考的自信，開啟自由學風，師資又一流，循循善誘，學生廣讀課外讀物，啟發思辨之能力，如此學風薰陶下，育出竹中人的特質，故人才輩出，良有理也。
柯建銘並表示，竹中校友目前在各行各業中，人才輩出，他說，早年戒嚴時期，敢開挑戰威權之風，自創自由學風，讓莘莘學子奔放飛翔，毫無升學主義之桎梏，光復後至今77年來，培養無數各領域之菁英，為國所用。李遠哲，諾貝爾奬、中研院院長，是傑出校友之最，校友中研院院士共13名，各行各業的傑出領導者，多不勝數，是竹中人共同的驕傲與光榮。
柯建銘同時有感而發，感謝歷任校長及所有老師，有他們的努力及傳承，才能成就百年學校的共同資產，他也祝賀新竹中學「校風與校友齊飛，光榮共長天一色」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。