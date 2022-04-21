台股加權指數21日開高在17,159.88點，權王台積電（2330）開在571元，較前一日小漲1元，大型權值電子股漲跌互見，買單拉抬航運股，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618），及貨櫃三雄早盤股價同步往上，帶動航運股股價一片紅通通，成為盤面上的亮點，台股多空拉鋸，早盤指數呈現小漲。

美股三大指數20日漲跌互見，串流影音龍頭網飛股價重挫35％，拖累那斯達克指數下跌逾1％。道瓊指數成分股寶鹼上調財年銷售預估，收盤上漲2.66％；IBM財報優於預期，收盤上漲7.10％。

道瓊工業平均指數4月20日終場上漲0.71％（249.59點）、收35,160.79點。那斯達克指數下跌1.22％（166.59點）、收13,453.07點。費城半導體指數下跌0.35％（11.03點）、收3,142.20點。

統一投顧指出，俄烏情勢未見明朗，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，美國3月消費者物價指數及生產者物價指數創高，聯準會主席及多位官員支持5月升息2碼，且最快6月啟動縮表。

中國大陸封城衝擊台廠4月營收，但近期上海及蘇州有逐漸放寬的跡象，短線市場關注美股企業財報及聯準會官員談話，市場多空訊息交雜，觀望氣氛濃厚。

台股均線仍為空頭排列，建議謹慎操作，選股以防疫、航運、網通及HPC、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。