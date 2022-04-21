綠寶店內照。（媚比琳提供）

2021美妝趨勢。（媚比琳提供）

唇膏回收。（媚比琳提供）

粉底液回收。（媚比琳提供）

粉餅回收。（媚比琳提供）

全球美妝品牌「媚比琳」於地球日前夕公布4大永續承諾十年計畫的全球目標，截至目前為止，全球媚比琳已累積使用超過 600噸的回收再生塑料於商品的塑膠包裝上，這些回收的塑膠原料，相當於 3座自由女神的重量。

媚比琳同時在全球的生產線推行減碳行動，全球媚比琳生產工廠已有73％的完成碳中和生產模式，媚比琳預計到2030年前將達成4大目標，包裝100％使用回收再生塑料、產品生產中減少50％碳排放、產品配方95％ 源自於自然成份，並於全球推廣彩妝空瓶回收知識。

根據媚比琳調查報告顯示，77％的年輕族群認同並願意積極參與永續環保行動，但相對保養品，彩妝產品因為成分複雜、包裝多變，所以有48％消費者不知道如何正確回收彩妝產品，因此媚比琳在台灣、美國、法國、澳洲、日本等五大市場領先全球市場推廣回收知識，在台灣發起綠時尚2.0行動，攜手屈臣氏共同推廣綠寶回收站，在全台25家屈臣氏設立綠寶回收站，歡迎消費者回收各品牌的美妝或保養空瓶。

回收後的空瓶將轉交由專業的回收公司協助執行空瓶的清潔、分類，揀選出可再利用的包裝廢料重新再製為有用的商品，讓資源有效再利用，減少垃圾量。即日只要至指定屈臣氏門市回收彩妝空瓶，即贈媚比琳明星商品「極綻色絲絨霧光唇膏」1支；額外消費還可獲得限量「綠時尚循環再生小潮包」，由回收寶特瓶、尼龍料再製成的輕量隨身小背袋，直橫兩背實用又可愛。此外，每回收一個彩妝空瓶，媚比琳將捐款10元支持非營利環保組織《RE-THINK重新思考》作為環境教育用途。

同時媚比琳與新創環保組織《RE-THINK重新思考》將共同合作推動環保理念，透過簡單易懂的《空空賞三步驟，清空、拆解分類，幫助有意願改變卻無從下手的消費者，從日常生活中實際參與環保永續，培養更完整的環保觀念，從微小的行動為環境盡一份心力，媚比琳將攜手NGO《RE-THINK重新思考》與環保Youtuber金魚腦，舉辦線上公益直播講座， 28日晚上 19：00媚比琳官方臉書粉絲專頁。