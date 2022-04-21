華視新聞晨間新聞竟出現「新北市遭共軍導彈擊中」、「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁總統府發布緊急命令」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火及施放爆裂物」等假訊息跑馬燈。（國民黨立法院黨團提供）

華視誤報共軍打來、總統發布緊急命令等快訊，引起譁然。國民黨立委陳玉珍今天在立院司法法制委員會質詢法務部次長蔡碧仲此事，蔡碧仲表示，這有涉及到國安問題了，檢調已經在調查偵辦中。

華視誤報事件發生後，朝野立委一片罵聲，都要求相關單位嚴厲懲處，檢調也應介入調查。台北市調查處已經通知蔣姓導播與劉姓字幕人員到案了解流程，並釐清是否有無散布假訊息的故意，2人表示是單純的失誤，訊後被請回。

陳玉珍今天質詢蔡碧仲，《災害防救法》第41條規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金，華視有無違反此條？蔡碧仲說，已經有相關單位正在偵查當中，有後續會跟立法院報告，「應該也有（違反災害防救法）。」

陳玉珍說，看到調查局已經去調查了，檢察官也會調查？蔡碧仲說，檢調是一體的，調查局也可能由檢察官指揮辦案。

陳玉珍表示，303大停電的時候，橋頭地檢署主動到台電搜索調查，訊後依犯準放火罪、妨害公用事業罪等分別以15萬元交保，華視也造成人心惶惶，是不是也該以同樣標準調查？蔡碧仲也坦言，這涉及國安問題了，會去了解造成這次事件的原因。