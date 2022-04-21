全國中小學「班班有冷氣」即將開始運轉，高雄市長陳其邁今(21)日上午前往河堤國小，視察推動「班班有冷氣」建置成果，並宣布多項優惠政策。除加碼補助國中小一個月電費外，高中、特校夏季冷氣電費及近日調漲的營養午餐費用，均由市府吸收負擔，讓學校在中央及地方政府政策支持下，提供學生舒適學習環境，能夠安心學習無煩惱。

有關冷氣電費補助部分，陳其邁說明，因高雄夏季較長且天氣炎熱，除教育部補助國中小四個月電費外，市府再加碼補助一個月。高中部分，原先由學生或家長會校方負擔，現在國小、國中、高中、特校五個月電費均由政府支應。

陳其邁表示，高雄從2012年就開始進行校園光電系統建置，並備有多元配套，不僅能從能源管理系統進行節電，也運用太陽能光電創造更多能源供給。2020年行政院在蔡總統支持下，指示全台學校以班班有冷氣為政策目標，截至目前，高雄所有學校冷氣機均已安裝完成，今年夏天之前，學生就能在舒適涼爽的教室學習。

陳其邁進一步說明，針對建制能源管理系統進行綠能監測管理，高雄會更加徹底落實，不論是用電管理或計費，都可即時在系統上查詢資訊，也可遠端遙控，調配整個學校的電力運作。此外，市府可從綠能平台監測，了解學校電力的穩定度或異常狀況，學校也可根據即時資訊，進行全球暖化、淨零排放、氣候變遷等等環境教育。

教育局表示，冷氣安裝除注重整齊、美觀之外，也重視省電效能，進一步搭配能源管理系統，不僅能遠端控制冷氣開關，也具有管理契約容量，降低電費支出等功能，並提供即時資訊呈現及統計報表，有助師生了解校園用電及發電能資訊，將節電教育向下扎根。

教育部除了補助市立國中小每年高溫月份88天並加乘20%之電費外，冷氣維護費也一併納入補助範圍；但高雄市天氣炎熱時間較長，需要空調維持舒適學習環境天數也比較多，高雄市政府體恤家長負擔，市府加碼補助市立國中小1個月的電費，並擴大納入本市市立高中職學校及4所市立特殊教育學校補助5個月電費，共加碼補助3,200萬，讓學生在舒適的環境中安心學習。