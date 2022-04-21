台北市立天文館天象日前預告，天琴座流星雨將在4月中旬至月底登場，預估4月22日將達流星雨最大期，台北市政府警察局交通警察大隊預期陽明山將湧入觀星人車潮，為維護該區域周邊交通順暢，將執行交通疏導，並彈性實施交通管制。

本次流星雨平均每小時約有18顆流星，雖然只是中型流星雨，但因時間點落在星期五晚上，其流星平均亮度高，多在2等左右，和北斗七星的亮度相近，還時常出現亮度比金星還亮的火流星，不僅可對物成影，甚至會留下顯著煙痕，因此相當受到矚目，同時也為後續接連而至的大型流星雨揭開序幕。

北市交大表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護該區域周邊交通安全及順暢，將規劃專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

北市交大提醒，欲觀賞流星雨的民眾，雖觀星為戶外活動，因應疫情嚴峻，仍需保持適當社交距離或佩戴口罩保護自己與他人。另士林區捷運劍潭站1號出口也有規畫「士林-陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。