東卯山黑熊野放出籠。（林務局東勢林區管理處提供／林良齊台北傳真）

來自東卯山的大公熊，經過特生中心照養1年日前已回復健康，並經專家會議評估及野放地點勘查確認無虞，林務局於12日將其野放至遠離人煙的山林區域，林務局透過衛星發報器持續追蹤監控黑熊的活動情形，目前黑熊活動足跡皆在原始森林範圍內。

東卯山黑熊於2020年首次救傷野放後出現滋擾行為，雖經東勢林區管理處多次驅離，仍於不同果園間活動，食用農民儲備食物及狗糧，也入侵農舍及雞舍，引發周遭居民擔憂人身安全。

因此本次野放評估格外謹慎，除參考國外文獻及數起台灣黑熊野放經驗，制定「台灣黑熊野放評估標準」外，並召開兩次專家學者會議研商，考量該熊對人類警戒，未觀察到攻擊或親近行為，且「重返野外的家」是對傷癒野生動物個體最好的選擇，經專家達成共識，應予野放。但為避免野放後再發生人熊衝突或滋擾事件，因此擇定台灣中部一處遠離周遭部落但食物資源豐富、適宜黑熊活動的偏遠山區執行異地野放，以兼顧人、熊安全。

本次野放作業由林管處擬定野放計畫，為使黑熊有再次重返山林的機會，待其完全康復時已近冬季，考量我國海拔1000至2000公尺的森林在冬季黑熊食物較匱乏，因此選擇於今年春季，山上有較多嫩芽綠葉時再行野放，也避免黑熊因覓食不易而再度進入聚落而產生人熊衝突。

林務局強調，鄰近居民的安全及態度是熊隻野放非常重要的考量因素，林務局野放前即召開說明會，向野放區域周圍的部落詳細說明野放區域及相關安全措施規劃，野放計畫雖獲得多數在地山村居民及部落代表的支持，但居民仍極為擔憂黑熊接近部落危及居民安全，經說明會當日決議，本次野放後，如黑熊再進入部落電子圍籬設定範圍，為考量居民人身安全，將直接啟動捕捉作業。

林務局提醒，因山區本就是台灣黑熊活動的範圍，且多數時候黑熊會自動避開人為活動頻繁的區域，為避免野生動物受人為食物吸引，民眾於山區登山遊憩活動應遵守「無痕山林」，將垃圾、廚餘帶下山，山區居民亦不要於果園內外放置飼料、食物或亂丟棄果，避免吸引黑熊靠近；若發現黑熊活動蹤跡、危害農作或受傷情形，可打1999向地方政府通報，或就近聯繫各地林管處及工作站，緊急狀況亦可通報林務局24小時通報專線（0800-000-930）。