台北市教育局22日指示下周一到周五，北市國高中職改採取線上遠距教學，傳出教育局一開始命名為「遠距線上教學」，但遭到中央關切，不符合現行停課標準，而後改成「遠距線上教學演練」，避免與中央不同調。對此，北市副市長蔡炳坤表示，從頭到尾都叫做「線上教學演練」，與教育部停課標準沒有關係。

外傳教育部國教署長彭富源今早致電北市教育局，指台北市若舉行「線上教學」，與中央政策不同調，不符合現行停課標準，不能所有師生都改為在家線上教學，但若名稱改為「線上教學演練」就沒問題。

蔡炳坤說，他並不清楚，從頭到尾都叫做「線上教學演練」，一直以來都在做，他也有提醒教育局要知會教育部，與教育部停課標準沒有關係，是線上教學演練。

蔡炳坤強調，北市一直鼓勵學校做線上教學演練，目前疫情比較嚴重，為避免群聚，所以才說下周大家一起來做比較大規模的線上教學演練，但學校要實體教學也可以，只要經過課發會討論，可以全校或部份班級做實體教學，給學校自主的空間。

北市教育局副局長陳素慧表示，台北市本來就叫做「線上教學演練」，教育部叫做「暫停實體課程」，詳細內容下午記者會後再說明。

陳素慧說，去年9月起就在進行線上教學演練，需兩周一次或一月兩次線上演練，4月7日有發過公文給學校，跟學校說線上演練可以增加次數。