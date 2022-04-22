華視新聞52台20日連續發生跑馬燈誤植訊息，華視於22日凌晨1點30分發表聲明，公廣集團董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳辭職以示負責。

華視早在事發當日已公開一份道歉聲明，「本公司導播中心之當值導播，錄製此防災演習影片時，係使用新聞LIVE之橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影。錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致20日七點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑。晨間新聞導播與編輯，於開播7分49秒時，發現此錯誤並進行修正」。

華視於當日下午緊急召開自律委員會，檢討重大疏失。華視表示，身為公廣集團一員，必深切檢討，以更嚴格的標準自律，將全力配合NCC行政調查，同時也再次鄭重向社會大眾致歉。

對於華視新聞台頻頻出包，資深媒體人黃揚明在臉書也兩度開酸，先是發現華視終於想到改善之道，最下方的跑馬訊息欄整個拿掉，就不會再出包了，又說華視出包在20日上午9點多，21日晚上才被揭露，難道華視真的沒人看？

除了戰爭快訊，第二次是「極端氣候」系列，包括「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油 預估蘊藏量一百萬桶」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹 市區交通大亂」等跑馬訊息出現。

台北市議員王鴻薇指出，中天新聞過去曾因內容錯誤被NCC重罰，2019年時，中天因為播出柚農丟棄文旦的內容，僅因柚農口誤將200萬斤講成200萬噸，而且即使主持人2分鐘後即更正，仍被NCC開罰100萬。這次華視出這個大包，明顯比中天當時嚴重多了，況且華視還是國家電視台，NCC會罰嗎？還是自己人沒關係？