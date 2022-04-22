本土新冠肺炎確診案例屢創新高，北市將實施「全年級線上教學」，國、高中生下周免到校上課。隨著確診與隔離人數激增，居家概念股22日再度冒出頭，包括線上教學指標股圓展（3669）、圓剛（2417）、三貝德（8489），以及物流股嘉里大榮（2608）、宅配通（2642）等紛紛亮燈漲停，不少遊戲股也趁勢突圍。

北市已有百餘間學校與機構停課，因應疫情升溫、避免學生群聚，北市將於4月25日至29日實施全校線上遠距教學，即國、高中生下周免到校上課。至於國小生方面，因考量家長照顧問題，維持照常到校上課。

隨著學生學習型態再度轉為線上遠距方式，概念股圓剛、圓展、三貝德近日走勢有如旱地拔蔥，22日在消息激勵下，三檔連袂攻上漲停。

隨確診人數22日以3,766例再創新高，當局也坦言，單日確診人數至月底恐破萬例，意味居家隔離人數暴增，帶動電商網購、物流、紙箱包材、冷凍食品、清潔用品等需求直升，值此之際，股市資金相中短線題材，紛紛搶進相關類股。

包括物流股的嘉里大榮、宅配通22日也齊登漲停，網購的東森、網家，冷凍食品的裕國，清潔用品的毛寶，紙箱包材的榮成、正隆，成交量全面倍增，買氣爆棚，在台股大盤重挫百點之際，股價逆勢收紅，漲幅0.46％以上。與居家題材高度連結的遊戲股，包括網龍、橘子、大宇資也趁勢而起，宅經濟再度發威。