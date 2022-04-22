上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝22日表示，近期上海企情中的重型、危重型人數有所上升，有基礎性疾病的陽性感染者，尤其是老年人，出現重症的風險高。為此按照「集中資源、集中專家、集中患者、集中救治」要求，全力做好重型、危重型患者的醫療救治工作，盡最大努力降低病亡率，並重點做好幾方面工作

據澎湃新聞報導，具體來說，第一是加強重型、危重型患者醫療救治資源配備，加強定點醫院建設，組建多支重症醫療團隊，充實定點醫院的救治力量，在治療新冠的同時，對原有的基礎性疾病開展多學科治療。

第二是發揮專家作用，加強巡查會診制度，共同加強重症患者的醫療救治工作；第三是加強分類收治，發揮專科優勢。對於基礎疾病較重的患者，按照患者主要診斷和主要治療需求進行分類。第四則要加強監測預警，儘早干預，合併基礎性疾病的輕型患者，存在進展為重型的風險。

大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏21日在博鰲亞洲論壇2022年年會上說，「老年人及有基礎疾病的脆弱人群的病死率將始終是一個非常重要的指標」，對這一部分人群，需要加強疫苗接種率，並且給予充足的醫療資源和最好的救治，才可以把病死率維持在非常低的水準。