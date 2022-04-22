不斷更新》大舉進攻烏克蘭 俄將軍曝「確切軍事目標」 18:112022/04/22 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯中央軍區副司令透露，該國目前的目標是「完全控制頓巴斯和烏克蘭南部」。（示意圖／俄羅斯國防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「塔斯社」22日報導，俄羅斯中央軍區（Central Military District）副司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）少將在國防工業活動上透露，該國於烏克蘭的軍事行動處於第二階段，目標是「完全控制頓巴斯（Donbas）和烏克蘭南部」，使其能夠建立通往克里米亞半島的地面走廊。 明尼卡耶夫還宣稱俄軍在作戰中「擁有明顯技術優勢」、「沒有遭受任何損失」。 旺報社評》 模擬兩岸和平才是勇者 海外看世界》日本政治的俄烏戰爭（張望） #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #頓巴斯 #馬立波 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尚青論壇》拜登亞洲行的如意算盤，恐怕打不響（何溢誠） 10:032022/04/22 尚青論壇 不斷更新》烏稱俄將繼續封鎖哈爾科夫部分地區 07:452022/04/22 國際 美軍：俄烏未來4週戰事攸關大局 烏克蘭輸不得 12:002022/04/22 國際 烏將俄Su-34戰機轟成火球 2飛行員跳傘逃離畫面曝光 09:492022/04/22 軍事 烏克蘭控俄 計劃炮製克里米亞模式兼併烏南 14:462022/04/22 國際 俄烏之戰局勢有變？吳子嘉爆普丁、拜登兩照片玄機 11:002022/04/22 政治 普丁搞殘老美經濟？傳奇投資人出手警告：最慘還沒來 12:442022/04/22 財經 強森把普丁比擬鱷魚 和談希望不大 04:102022/04/22 國際大事 觀策站》俄烏之戰敲不醒台獨幻夢嗎？（陳建明） 11:572022/04/22 海納百川 國戰會論壇》重建：西方供養烏克蘭到何時？（譚傳毅） 00:142022/04/22 海納百川 「這2人」將引爆俄烏戰爭新變局？學者曝不為人知內幕 08:172022/04/22 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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