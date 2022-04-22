「塔斯社」22日報導，俄羅斯中央軍區（Central Military District）副司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）少將在國防工業活動上透露，該國於烏克蘭的軍事行動處於第二階段，目標是「完全控制頓巴斯（Donbas）和烏克蘭南部」，使其能夠建立通往克里米亞半島的地面走廊。

明尼卡耶夫還宣稱俄軍在作戰中「擁有明顯技術優勢」、「沒有遭受任何損失」。