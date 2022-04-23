尹昭德霸氣宣示主權希望謝祖武收手。（華視提供）

梁赫群慘遭壓制在地，全身瘀青。（華視提供）

台語劇集《婚姻結業式》最新集數中謝祖武想全面入侵張本渝生活，大膽告白：「從今以後要跟你一起打拚！」劇中謝祖武向張本渝提議可以利用老家果園做手工果醬品牌，飾演美惠的張本渝認為：「對於駱誠的提議，我認為美惠懷抱希望與衝勁的，畢竟困在家庭這麼久，這時如果有人可以看到自己的價值，而且有能力可以幫助她開拓事業成就自己，美惠心中應該是會覺得很感動。」

而在劇中飾演張本渝丈夫的尹昭德，也正式和謝祖武交鋒，尹昭德一句「讓我來就好」對謝祖武宣示主權，也更加劇三個人之間的情感矛盾。尹昭德說：「讓我來就好是以一個有風度又能宣示主權的態度，讓駱誠知道即便他與美惠有舊情，但美惠仍是我身分證配偶欄上的妻子。」

另外在預告也可看到梁赫群在台中另築愛巢，卻不得家門而入，反被警察壓制在地，他的感情第二春，似乎變了調！回想那場戲，梁赫群就笑說：「拍攝當天自己很投入角色，加上演警察的臨時演員也非常的認真，下戲之後才發現全身上下都是瘀青，直說演戲真的很不容易。」也跟觀眾分享自己的夫妻相處秘訣：「感情一定要相互溝通與尊重，才不會傷害到自己或是對方。」《婚姻結業式》是每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。