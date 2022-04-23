男猛跳旅館床撞出「天花板大洞」還笑翻 網轟：賠大了

撞破天花板還能笑得出來，收到賠償單就笑不出來了！1名年輕人在旅館床上興奮跳躍，竟一跳把頭頂的矽酸鈣版撞破1個洞，房間內的友人全笑翻，連他也是一臉尷尬地笑出來，網路曝光整段影片，網友紛紛笑說「用A4紙，貼上去再油漆」、「只能用泡麵補了」。

臉書「爆料公社」日前分享一段影片，影片中1名年紀稍輕的男子興奮地在旅館的床上跳躍，不但直接站上彈簧床，更是猛力不斷跳躍，原本身高就不矮的男子頭頂幾乎就要碰到天花板，果然在他一不注意下，頭頂當場往天花板砸去，天花板更是當場破了1個大洞。

1名年輕人在旅館床上興奮跳躍，竟一跳把頭頂的矽酸鈣版撞破1個洞，房間內的友人全笑翻，連他也是一臉尷尬地笑出來。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

男子撞破大洞的瞬間發生巨響，連錄影的友人都看傻眼，怒罵「X！破洞了啦」，而肇事男子先是趕緊蹲下往天花板看去，接著又摸摸頭頂，房間此時傳來其他友人的笑聲，男子最後則是滿臉笑容地不知怎麼處理。

其他網友紛紛留言「矽酸鈣板很容易破的，孩子」、「到底是天花板貴，還是床比較貴，我們看下去」、「看起來就像大學生愛玩的那種，修天花板會花不少錢，嘖嘖自找的」、「不是啊！這是哪家飯店或旅館，雖然撞破自找的，但也太脆弱了吧這天花板」、「頭好壯壯！撞了就破！有練鐵頭功」、「天花板都用6mm最薄的矽酸鈣版，破掉正常」、「用A4紙，貼上去再油漆」、「好好開心笑吧！等賠償請款明細出來，能開心笑就繼續笑」、「腦袋能保存到現在，也是奇蹟」。