一名女網友拍下高雄某夜市的現場狀況。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社公開版）

本土確診個案自15起連日破千人，不少民眾提高警覺，減少外出。一名女網友拍下高雄某夜市的現場狀況，發現攤販員工甚至比逛夜市的人還多，忍不住驚呼「高雄市民似乎主動進入3級警戒」，對此，不少網友認為，全台夜市應該都很慘，不過也有人直言，「連假就知道了」。

一名女網友21日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出2張高雄某夜市的現場照片，只見各家攤販燈火通明，但行人通道上卻相當冷清，攤販員工甚至比逛夜市的人還多，讓她忍不住驚呼，「高雄市民似乎主動進入3級警戒，夜市都沒人了，好慘」。

對此，不少網友紛紛留言，「應該全台夜市一樣慘」、「基隆夜市也是人很少」、「台南花園夜市支援，你們不孤單」、「花蓮東大門也一樣冷清」、「月初假日去已經就這樣了，似乎影響很大」、「現在菜市場也是這樣」、「早市也快沒人了，做生意的真的頭痛」、「我們店這個月開始，內用客人少了很多」。

不過也有人直言，「明明就是那些夜市沒人愛逛了，好逛的夜市還是人潮滿滿」、「連假就知道了」、「才周五而已，51勞動節再來看看」、「桃園還是人潮滿滿，自助式餐廳也都滿人」、「母親節你再看看各地景點跟飯店囉，呵呵」、「太天真了，大家只是去了別的地方逛，會自律就不會連續大爆發了」。