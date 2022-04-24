全球最大棕櫚油生產國印尼宣布將禁止棕櫚油出口，此舉預料將進一步加劇全球糧食通膨。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，由於俄烏戰爭引發全球糧食通膨飆升到紀錄高點，為了確保國內食品供應無虞與價格平穩，決定將從28日起禁止棕櫚油出口。印尼曾在今年1月限制該食用油出口，不過在3月又解除禁令。

今年棕櫚油價格已經飆漲到歷史高點，至於在印尼平均零售價也強漲4成，來到每公升2萬6436印尼盾。需求攀升與印尼、馬來西亞等主要出口國產能疲弱，是推升該食用油價格攀升的主要原因。另外僅次棕櫚油、第二大用來作為食用油的大豆油價格在芝加哥交易所也勁揚到每磅83.21美分。

然而身為蛋糕、化妝品等主要原料的棕櫚油遭到印尼禁止出口，勢必將大幅調高全球食品生產商的製造成本，並迫使各國政府必須做出選擇，決定棕櫚油是用來作為食品或是生物燃料的選擇。全球有超過半數的棕櫚油供給是來自印尼。

家庭產品與食品公司像是寶僑、雀巢與聯合利華等都是棕櫚油的大買主。Oreo餅乾製造商億滋使用的棕櫚油更佔全球消耗量的0.5％。