日本厚生勞動省23日公布一項追蹤新冠確診者康復後的健康狀況，報告指出近1成的患者出院一年後依然存在後遺症，醫學界將這種現象稱作「新冠長期症狀」（long covid），尤其又以疲勞或肌肉無力最常見，佔參與調查受試者中7%。

根據共同社報導，厚勞省研究班23日於京都舉行醫學會公布一項報告，研究人員自2020年9月至2021年7月這段期間，追蹤700名確診Covid-19中症者後續康復情形。調查發現，約有9.8%的患者出院一年還是會前往醫院就診，沒有完全痊癒，證實他們皆為後遺症所苦。

參與調查的確診者中，主要症狀為肌肉無力7.4%、呼吸困難4.4%、嗅覺或味覺障礙2.6%，其他多為出現一種以上症狀。此外，報導指出，透過電腦斷層攝影檢查，約有5.1%的患者肺部出現陰影，代表新冠病毒侵入改變人體器官功能。

日本高知大學胸腔內科教授橫山彰仁表示，「儘管確診者康復後，後遺症的情形會隨時間拉長而比較少出現，但仍有一部分的人會發作，還是以『不感染』為上策。」更不忘呼籲全體國民盡快接種疫苗。

新冠長期症狀種類多，醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）刊登一項英國研究，前5大分別是疲倦、肌肉疼痛、行動力緩慢、睡眠品質降低以及呼吸急促。

日本目前已經有將近8成的國民完成疫苗第2劑接種，厚勞省呼籲人民盡快施打第3劑。當局於22日公布一項數據來看，比較分別打2劑與3劑的人，即使面對Omicron變異株，後者的確診機率幾乎是砍半再砍半。