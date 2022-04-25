就在疫情再度在台灣爆發之際，Panasonic為了繼續提供消費者質感與潔淨兼具的美好生活提案，今年春夏就以「玩美視界淨享生活」為主軸，延續針對台灣舒適，且也能符合居家小宅的需求，推出了各式全新商品，像是首度推出77吋的OLED電視，防疫在家也能感受劇院級的影音體驗，還有防疫清潔必不能少的吸塵器，特別打造不卡毛髮、好清理的吸頭，天天打掃也不累人，以及最驚喜的就是適合小宅、免重新裝潢就能安裝的桌上型洗碗機，對疫情間常鍛鍊廚藝的消費者來說可是一大福音。

Panasonic全新的「愛妻1號自動洗碗機」，時尚小巧的純白設計搭配智慧觸控式面板，免重新裝潢，放在桌上或水槽旁即可，安裝或使用都更方便。（石欣蒨攝）

Panasonic全新的「愛妻1號自動洗碗機」，定價2萬1900元。（Panasonic提供）

全新的Panasonic「愛妻1號自動洗碗機」，不需安裝在櫥下，放在桌上、連接水管即能使用，全機以80°C高溫、搭配 360°高壓噴射水柱洗淨，只要把食物殘渣倒掉，即能放進機中自動清洗，洗淨後即會用獨立熱循環將碗盤徹底烘乾，經SGS測試有效除菌99.99%，機中能放置6人份的餐具，也能根據不能使用狀況調整置物架，時尚小巧的純白設計搭配智慧觸控式面板，放在廚房格外具有日本簡約特色，而且定價2萬1900元，可是市面上好入手又實用的機種。

Panasonic全新的日本製無線吸塵器，獨家打造了不卡毛雙錐吸頭設計，搭配高密度的刷毛，毛髮吸人後不易纏繞在吸頭滾筒上。（石欣蒨攝）

Panasonic全新的日本製無線吸塵器，定價1萬8900元。（Panasonic提供）

而Panasonic日本製無線吸塵器也再度升級，獨家打造了不卡毛雙錐吸頭設計，搭配高密度的刷毛，毛髮吸人後不易纏繞在吸頭滾筒上，不用再下手自行清理纏繞毛髮更乾淨，同時還獨家搭載「微塵感知」與「負離子除菌科技」，訴求清掃同時除菌達99.9%，以及「多重過濾系統」能濾除懸浮微粒達99%，集塵盒和濾網也能水洗，防止細菌滋生還可去除異味更方便。

Panasonic全新的LZ 2000系列OLED電視，推出了全新「遊戲控制板」，玩家可將遊戲時常用設定直接顯示於畫面，量身打造專屬自己的遊戲體驗。（石欣蒨攝）

Panasonic全新的LZ 2000系列OLED電視，分別推出65吋及全新的77吋，預計暑假期間上市。（Panasonic提供）

至於此次首度推出的77吋OLED電視，承襲了日本技術、於台灣製造的全新機種，獨家真。自然6原色技術，可呈現多達10 億種色彩，搭載最新好萊塢HCX Pro Al影像晶片仿效大腦運作模式，提供觀影最佳化的色彩、對比和清晰度，内建最新360°環境音效的Dolby Atmos杜比全景聲，搭配天空聲道揚聲器、全新側面揚聲器與智慧晶片，還有全新的「遊戲控制板」，量身打造專屬的遊戲螢幕及電影院。

Panasonic全新的日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，定價2萬3888元。（Panasonic提供）

最後還有全新日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，搭載最新6枚刃系統、3種不同刀刃層層把關，新密著5D 浮動刀頭可全曲面的服貼臉型，刀片依臉型擺動調整，不僅能減輕肌膚負擔，更能享受極淨與舒適的刮鬍體驗，就算居家工作也能隨時保持儀容整潔，隨時視訊開會也不慌張。