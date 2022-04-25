月底前後會有颱風嗎？南海附近一低壓醞釀中，氣象專家賈新興指出，周五、周六兩天有機會看到低壓發展成熱低壓，也不排除增強為颱風；若成颱將是今年第3號颱風「芙蓉」。

賈新興在YouTube頻道分享最新模擬，同時曝光「芙蓉」可能路徑，目前看起來會朝台灣南邊（巴士海峽）移動，也有可能距離台灣較遠，由於資料已後期，還需要多觀察。

賈新興表示，不管低壓有沒有成颱，都要觀察下周一至下周三的天氣變化，台灣會不會受到低壓影響。