和潤「豐food愛」集食行動 2600家庭受惠

和潤企業連續3年與安得烈食物銀行合作，秉持「做好事 一起來」的精神，邀請企業合作夥伴組成「豐food愛聯盟」，包括日商瑞穗銀行、玉山商業銀行、台新綜合證券、資誠聯合會計師事務所等，一起送豐food愛到全台。本月由和潤董事長劉源森、安得烈執行長羅紹和以及企業合作夥伴共同啟動「和潤豐Food愛，幸福無所不在」集食行動序幕，預計今年全台將有超過200名志工投入集食行動，3年投入近500名志工，2600個家庭受惠。

劉源森表示，這兩年新冠疫情、通貨膨脹衝擊國人生活，使得工作機會減少，需要幫助的人增加許多，而物價上漲，原本生活就相當辛苦的脆弱家庭處境更加艱辛，食物銀行物資採購成本更是大幅增加。在這個艱困的時機，我們越需要重視這個社會問題，因此和潤企業以實際行動，透過安得烈食物銀行計畫，不僅擴大加碼捐款100萬元以客製化食物箱給予援助，更安排全台同仁參與志工服務，協助食物箱的包裝。

和潤企業希望每個食物箱，不僅是填飽肚子的糧食，心靈上的糧食也甚為重要，因為這將會影響一個人未來的發展，因此，特地將食物箱規畫為「身、心、靈的食物箱」。食物箱裝載的除了每月健康營養食品外，裡面也放置鼓勵慰問孩童的卡片、知識教育等心靈層面的補給品，盼以文字的力量，給予孩童溫暖與關愛，健全孩童未來身心靈的發展。

安得烈協會長期以「食物銀行計畫」援助台灣地區5000多位弱勢、貧困家庭的孩童，每月奔波籌募款項及物資，提供最即時、需要的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。藉由中、長期的關懷、輔以食物箱援助發送，給予受助家庭最實質的幫助，成為穩定社會底層安定的力量，達到協助清寒及弱勢家庭孩童能健康成長，並幫助其家庭度過困境。