電子支付戰國時期，由全家與玉山、網家合作的「全盈＋PAY」今日開台，即便有許多人認為全盈支付有全家便利商店這個靠山，在通路為大的優勢下，應該大有可為，不過從統一超商、遠東集團都曾擁有電票執照，甚至切入電支業務，發展狀況都不如預期，「全盈＋PAY」能否打破通路魔咒，恐怕仍是硬戰一場。

在悠遊卡還沒有辦法小額消費代，「進超商」等於能否成功的重要指標，在悠遊卡撬開這堵高牆後，電票小額消費逐漸普及，也讓無現時代再往前推進些。這情況直到智慧型手機普及後，街口支付、LINE Pay深入手機後，才有取而代之的現象。

全盈支付以全家為起點，但如果認為有了全家，電支發展就能平步青雲，這恐怕是10年前的舊思維。不要說這能否成功，對照統一超曾有icash，也有icash Pay的電支，但現在幾乎是偎在統一超體系的生態圈，沒辦法向外跨步，就知道這非絕對。

不只統一超，遠東集團的Happy cash，同樣是擁有龐大通路，不過在交通票證這塊，遠鑫已經逐漸退出市場，電支這塊採取的是「倒退嚕」的策略，它不像統一超往電支再跨一步，而是退回Happy Go Pay做第三方支付，其實也有時不我與的無奈。

統一超、遠東之所以無法挾通路優勢，在電支業務先馳得點，顯示既有、握在手中的通路數絕對不是重點，況且以街口、LINE Pay穩居領先優勢的情況下，有多少超商通路早就不是勝出的癥結點，能否跨出超商、不再侷限於超商通路才是關鍵。

講直接一點，現在的消費趨勢，在手機上滑一滑付款，可能都勝過去超商，尤其在疫情發生這兩年，很多人連出門都免了，更不用提非到超商去Pay這件事。

但要跨出超商何其容易，除砸錢別無二法。砸錢有兩種，一種是砸商家，如何能讓通路接受使用「全盈＋Pay」，也並非每個通路都是全家，收受太多電支增加管理難度，全盈恐怕得說服通路加入「全家生態圈」或更多誘因，否則也很難。

其次是砸在用戶身上，當電支到了穩定發展，每個人手機裡有了街口、LINE Pay等電支App後，要如何改變支付習慣，棄有既有的付款方式，願意裝全盈＋Pay，甚至增加使用頻率，那就是擴大補貼，這就會面臨口袋多深、要補到何時的現實難題。

有沒有超商通路已非電支勝出關鍵，更重要的是擊敗先進者，成為手機裡最常用的支付App，才是活下去、且活得好的唯一之道。那種「擁通路為王」的邏輯，恐不能完全適用電支，全盈能否克服通路魔咒，也是電支發展能否向前推進指標。