澳洲國防部長杜登昨天指出，隨著中國已對澳洲構成軍事威脅，澳洲唯有備戰反制，才有可能持續享有和平。

澳洲及紐西蘭每年4月25日紀念第一次世界大戰陣亡將士的「澳紐聯軍紀念日」（Anzac Day）；杜登（Petter Dutton）於昆士蘭州薩福特谷（Samford Valley）出席紀念活動時，透過連線接受九號電視台（Nine）訪問。

他指出，隨著中國與索羅門群島簽訂安全協議，再加上南中國海以至整個印太地區情勢已因為中國擴大軍事介入而日益緊張；為了讓澳洲繼續享有和平，澳洲唯有備戰反制。

杜登認為，要讓和平持續，唯有依靠「備戰和讓國家強大」，而非「畏縮屈膝和軟弱」。他強調，「澳紐聯軍紀念日」每年舉行紀念活動就是要提醒人們，目前大家能夠享有和平，並不是理所當然的，而是靠著過去的軍人在戰爭中犧牲性命而換來的。

杜登又指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladmir Putin）揮軍入侵烏克蘭「殺害婦女和兒童」的舉動，已經讓國際社會警覺到，1930年代希特勒發動二戰的歷史是有可能在今天重演的。杜登相信，從中國的言行看來，中國「顯然有意」仿效俄羅斯。

杜登指今天的國際情勢與1930年代二戰前夕的情況相似

；他呼籲，今天的國際社會切勿重覆1930年代的錯誤；當有人做出破壞國際秩序的舉動時，必須及早制止。

杜登又提到，中國在南中國海設立20處軍事據點，同時大舉擴展核武和海軍規模；中國的軍事擴張除了引起美國、英國和日本的擔憂之外，位於中、印邊境的中國軍隊更在過去3年來多次殺害印度軍人。對於中國擴張軍事威脅的行為，杜登認為無法接受。

杜登又批評，中國以違返國際規範的方式拉攏非洲國家、斯理蘭卡和索羅門群島。

杜登於21日接受澳洲3AW電台訪問；在談到中、索簽訂安全協議時，杜登說：「中國的處事方式和我們（澳洲

）非常不同，我們不會行賄，但中國是絕對會的。」

他指中國的慣常透過買通其他國家的政治人物影響當地政治；他舉例，中國針對非洲多國所做的，就是採取同樣作法。

另外澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨天於澳洲北領地（Northern Territory）達爾文市（Darwin）出席「澳紐聯軍紀念日」活動時發表演說，指有一些國家所組成的「專制弧線區」（arc of autocracy），已經對「以規範為基礎的」國際秩序帶來挑戰，並且對澳洲以及各個民主國家構成威脅。

莫里森並未指明「專制弧線區」是由那些國家組成；不過，他提到有關「專制弧線區」已造成「戰爭再次侵襲歐洲」，以及印太地區「再次受到脅迫」；對此，雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）和澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）在昨天的相關報導中，均指莫里森所提到的「專制弧線區」就是中國和俄羅斯。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）、澳洲新聞通訊社以及九號電視台昨天的相關報導中均指出，杜登指澳洲必須「備戰」的言論，是呼應莫里森提及「專制弧線區」威脅國際社會的說法而發表的。