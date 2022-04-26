美元兌歐元匯率26日盤中創兩年新高，兌英鎊也創近兩年高點。主要是投資人擔心中國多地封城防疫令供應鏈問題惡化，衝擊全球經濟而增加避險需求同時，外界預期美國聯準會將積極連續升息，使美元匯率持續走強。

美元指數25日收101.75點創2020年3月中以來新高，雖然26日盤中小跌0.2％報101.6點，但仍維持在逾兩年的高點附近。該指數4月初以來累升3.3％，若到月底仍維持此漲幅，即創2015年11月以來最大月增幅。

該指數用來衡量美元兌歐元、英鎊與日圓等六大國際貨幣匯率整體表現。

26日盤中，美元兌歐元微幅升值報1.0707美元，兌英國小升0.1％報1.2727美元。美元兌日圓25日收128.14日圓創廿年新高後，26日盤中曾報128.24日圓，隨後翻黑小跌0.3％報127.8日圓。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）報告指市場持續看好美元指數進一步上升。因為中國嚴厲防疫可能危害其經濟成長，俄烏戰爭給全球政經局勢造成不明確因素，和聯準會高層不斷釋出極為鷹派的言論，這些因素都有利美元繼續走強。