黃偉哲：確診者足跡不公布但官網查得到 13:172022/04/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲說，雖不公布足跡，但衛生局官網讓可查得到。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布原則上不再公布疫調足跡，台南市長黃偉哲今受訪表示，原則上，台南配合中央不再於防疫記者會上公布足跡，避免一國多制，但台南市衛生局官網仍會公布哪些地方有確診者去過，提供民眾做防疫參考。 黃偉哲說，以台南目前確診人數來說，台南疫調人力還可以執行，但當確診者多到一定程度，幾百例甚至幾千例，足跡根本看不完，民眾也不見得有興趣去看，因此，今日起防疫記者會雖不再公布足跡，但民眾可以上衛生局官網查看。 高雄荔枝減產 玉荷包上看每台斤300元 老農巡田發現男子「全身成火球」 報警搶救仍不治 #官網 #民眾 #台南 #黃偉哲 #原則上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北醫院快擠爆了！採檢人潮曝光 醫：2類人別來 08:322022/04/26 生活 台南＋63 未滿10歲者占10例 04:102022/04/26 地方新聞 中醫大新竹附醫 推3種健康餐盒 04:102022/04/26 地方新聞 住家繁殖布偶幼貓網售3.5萬 賣家挨罰13萬 09:462022/04/26 生活 桃園可透視垃圾袋政策 宣傳期延至年底 04:102022/04/26 地方新聞 北京疫情升溫 超市現搶購囤貨潮 04:102022/04/26 產業財經 嘉縣衝水路明登場 規模180年來最小 04:102022/04/26 生活新聞 居隔放寬3天 專家認為衝太快 04:102022/04/26 生活新聞 《金融》10大投資人愛用券商下單APP出爐(2-1) 10:232022/04/26 財經 頒群聚限令？高市府：民眾做好自主管理 04:102022/04/26 地方新聞 品觀點│推動台南優質民宿 52家民宿獲頒經營公約標章 16:452022/04/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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