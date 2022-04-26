中央流行疫情指揮中心宣布原則上不再公布疫調足跡，台南市長黃偉哲今受訪表示，原則上，台南配合中央不再於防疫記者會上公布足跡，避免一國多制，但台南市衛生局官網仍會公布哪些地方有確診者去過，提供民眾做防疫參考。

黃偉哲說，以台南目前確診人數來說，台南疫調人力還可以執行，但當確診者多到一定程度，幾百例甚至幾千例，足跡根本看不完，民眾也不見得有興趣去看，因此，今日起防疫記者會雖不再公布足跡，但民眾可以上衛生局官網查看。