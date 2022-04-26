本土疫情升溫，確診案例持續增加，為讓有需求的居家檢疫、居家照護者能更放心待在家，其他家人可以選擇入住飯店，寒舍集團旗下礁溪寒沐酒店即日起至6月30日止，推出為宜蘭加油的「安心長住」住房專案，凡宜蘭縣民入住乘風居「4天3夜」或「7天以上」，不分平假日每人每晚優惠價5,299元起（已包含15.5％的政府稅與服務費），以一人一室為主，若需加人，兩人一室每房每晚則需加價3,000元。

礁溪寒沐酒店「安心長住」住房專案每日提供MU TABLE自助式早餐，天天也加碼祭出午茶二選一，賓客可任選擇大啖MU TABLE自助餐的下午茶，精緻輕食、繽紛甜點與新鮮水果應有盡有，或是任選一項客房餐飲在房間內獨享美味，若需加購其他客房餐飲房客享85折優惠。入住期間可以使用酒店設施，像是健身房、游泳池、親子遊戲區與戶外風呂等。

另外，入住本專案者可免費獲得「安心防疫禮包」一組，包含口罩、口罩套、酒精棉片與快篩劑，防疫物資不用搶購，寒沐給旅人多重保護，安心度假、FUN心玩！礁溪寒沐酒店非專職防疫旅館，故「安心長住」住房專案不適用於居家隔離貴賓入住，且僅限宜蘭縣民入住才享有此優惠。

礁溪寒沐酒店表示，客房內擁有頂級的席夢思睡床、獨立的溫泉浴池，也特別增置任天堂機台，讓玩家們可以盡情暢玩，為專屬自己的長假增添無限樂趣。