台中市議會22日進行民政業務質詢，市議員吳瓊華關心台中市成立29區居家安心照護關懷中心的工作整備情形人力配置，呼籲別讓工作人員因為無法負荷，做到崩潰，並建議應讓關懷工作人員請領加班費、津貼。

吳瓊華表示，民政局由區公所人員發送關護包，裡面有篩劑、溫度計、口罩和相關健康指引等，由於確診者不能出門，相關關懷人員也會協助垃圾收運等事，居家照護模式啟動，人力吃緊、相當辛苦，建議務必保護好工作人員，尤其應該編列加班費、津貼，和相關防護措施，維護人員權益。

吳世瑋表示，居家人力關懷由各局派員支援，垃圾清運交由各區清潔隊、心理諮詢則是衛生所負責，學生關懷就是由教育局主政。

吳世瑋說，關懷人員都有給津貼，每案可領450元，另外由衛生局統一向衛福部爭取經費補助，作為超時加班費用及購買防疫物資，如關懷包、防疫物資包等，經費共計731萬1603元。

民政局指出，市府已備妥2萬3千份「居家安心照護關懷包」提供居家照護者使用，內有兩包，一是關護包，內含體溫計、垃圾袋、口罩、宣導單；二是物資包，內有泡式麥片、餅乾、甜品及蔬果汁，每包約400元。

針對居隔者及居家照護者，另提供3個快篩試劑，考量到市民吃的需求，未來亦將再增加5包袋裝泡麵。針對確診個案每日電話關懷所需電話費，暫由市府先墊支，之後會向中央申請補助經費；

居家照護關護包目前先由公務人員親送，以不接觸為原則，未來將朝向請各區洽請物流業者發包配送，讓效率再提升；未來將由民政局籌措中央及市府相關預算，積極辦理辦理增購作業，期讓收到物資民眾，感受到市府的溫暖關懷。