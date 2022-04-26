富邦產險防疫保單續保退件惹議，在輿論壓力下，富邦產險今鬆口「扛了」，考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，對於4月20日(含)前已交付要保文件及信用卡刷卡單的5月續保的防疫保單案件亦受理，也就是先前收到退件簡訊者，可以完成後續的續保作業。

富邦產解釋，關於收到5月續保通知單且於4月20日(含)前，確獲富邦業務員承諾續保之自動扣款件客戶，富邦產將請業務員協助後續辦理其續保相關事宜，以履行富邦業務員對於客戶之許諾，富邦產險鬆口了，這是保險業必須扛下的責任，

對於近日防疫保險續保風波，造成之客戶不便與失望，富邦產險再次鄭重致上最深的歉意；考量未來著重於併發重症之治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主之「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保之參考選擇。

富邦產險解釋，新冠肺炎疫情確診案例大幅攀升，大量的風險需求湧進富邦產險，已超出公司可承受之風險胃納範圍，基於風險管理政策、維持公司經營安全穩定，同時更須確保本公司對所有保險保戶的履約能力，富邦產險不得不動態調整防疫保單的經營策略與續保政策。