3D MMORPG手機遊戲《RO仙境傳說：新世代的誕生》全新二轉分支職業，眾所期待的武道家、十字軍今（26）日正式登場，全新職業將為遊戲中的各種玩法帶來不同體驗，碰撞出不同的火花。同時開啟多職業玩法，玩家只要完成二轉且Job LV30以上，就可以任意職業進行轉換。RO老玩家，心動了嗎？現在回歸，還有限時坐騎、頭飾自選禮包等著你喔！

武道家 x 十字軍 強強聯手震撼登場

全新二轉分支職業「武道家」、「十字軍」正式亮相，兩種職業在技能運用、職業特性上各有其獨特之處。

二轉分支

「武道家」源於服事系的一條全新分支，由「連招流」和「氣彈流」兩種流派所組成。「連招流」擅長近身戰鬥，攜帶重型拳套的他們，每次出拳都蘊含強大威力，在參透閃光連擊的奧義後，將會爆發出極大潛力，讓敵人無從招架。當戰鬥陷入膠著，便會發動阿修羅霸凰拳終結一切敢於阻擋他們的敵人，對「連招流」而言，沒有什麼敵人是一發阿修羅霸凰拳解決不了的，如果有，那就再來一發。「氣彈流」則是擅長遠端戰鬥，攜帶輕型拳套的他們，遊走於戰場邊緣，凝聚在周身的氣彈，將會在瞬間射向目標並發出強大的破壞力！整體而言，「連招流」適合副本或攻城戰，而「氣彈流」則是比較適合對付MVP。

武道家

「十字軍」則是劍士系的一條新分支，由「捨命流」、「盾擊流」、「審判流」三種流派組成。「捨命流」具有豐富的作戰經驗和生存技巧，在戰鬥的緊要關頭，他們將不惜以犧牲部分生命值為代價，對敵人發動無畏猛擊！「盾擊流」是同伴的堅實後盾，用堅固的盾牌保護自己，需要衝鋒陷陣時，頂起盾牌，勇往直前，當同伴瀕臨死亡，他們不惜犧牲，守護同伴！「審判流」是聖光的信仰者，一桿長槍，即可召喚聖光審判污穢，也可劃出槍陣，綻放血色光芒！

十字軍

職業轉換 多方體驗

《RO仙境傳說：新世代的誕生》職業多而且特色鮮明，想要全部職業都體驗的話，就需要「特拉弗斯之書」的幫助囉！只要有了「特拉弗斯之書」這項道具，玩家就可以開啟新職業，而且原本職業可以保留、可以再轉換回去，無需重新完成主線任務或是升級，同時裝備繼承功能將帶來全新的改變，準備好新職業的裝備就可以體驗全新內容！

玩家該如何取得「特拉弗斯之書」？最簡單的方式就是前往克里圖拉學院，並完成「新的導師」任務，就可以取得囉！或者是在5月4日之前進行預約，也可以獲得這個道具，該道具也會在水晶商店販售。

特拉弗斯之書

轉換多職業之後，玩家可以針對角色加點、技能加點、裝備、影裝等重新調配，但Base Level和Job Level則不需重新養成，對於沒時間開小號練等的玩家來說，這個系統簡直是一大福音！

號召！老玩家回歸立刻送限時坐騎

號召！號召！許久沒回來《RO 仙境傳說：新世代的誕生》的老玩家們，請注意！RO官方正在號召你！只要是Base等級25級以上、Job等級10級以上，而且已經超過7天沒上線的玩家，即日起至5月2日回鍋就享專屬助力計劃。趕快登入，立刻領取回歸稱號「回歸勇士」，同時再送你30天限時坐騎。同時完成每日簽到活動天天都能拿好禮，登入7天，再送自選頭飾禮包。回歸的玩家可透過回歸任務，每日獲得大量經驗值，還有5倍經驗券幫助快速升級，永久時裝坐騎卡片自選，快速衝等保證不會落後其他玩家。

回歸任務

除了新職業和多職業玩法，本次還推出新伺服器「玉山之巔」，又是入坑的好機會！快去下載遊戲體驗吧！