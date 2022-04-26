近期因為疫情導致北京市民出現囤菜情況，26日防控記者會上，北京市商務局副局長趙衛東表示，在零售端增加配送，確保賣場「補得快」。對市場雞蛋需求情況，經批准後從26日開始投放政府雞蛋儲備100噸，進一步滿足消費需求，且目前各項生活必需品政府儲備數量充足。

北京市連鎖經營協會在25日向超市發、京客隆、物美等全市重點連鎖保供企業發出「抗疫防控、責任當先」的倡議，各大商超日備貨達到平常的5倍以上。

根據中新網報導，針對市場需求旺盛的狀況，北京市各零售企業加強「點對點」監測補貨機制，採取每日多次配送、適時延長營業時間、消費自然閉店等措施，全力滿足市民消費需求。超市發總部人員全部下沉到門店和配送中心組織員工24小時「連軸轉」並加大配貨。

趙衛東也建議，市民在購物時可充分利用好周邊線下商超網點，採取線下購物方式；把線上下單的空間盡可能留給在封控區域的市民，方便他們下單購物。